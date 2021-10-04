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الإثنين، 04-10-2021 02:11 م

عرض مجوهرات هند رستم للبيع بالمزاد في جنيف ودبي

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الوكيل الإخباري - تستضيف مدينة دبي اليوم الإثنين العرض الأول لمجموعة نادرة من مجوهرات النجمة المصرية الراحلة هند رستم، في معرض يمتد ثلاثة أيام حتى السابع من أكتوبر الجاري، تمهيدا لبيع القطع الفريدة في مزاد علني سيقام في جينيف يوم 10 نوفمبر المقبل.

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المعرض يقام برعاية إحدى دور المزادات العالمية ويضم 8 قطع فريدة من مجوهرات هند رستم، جمعتها من عدة ماركات عالمية كما تم صنع بعض القطع خصيصا لها في الفترة الممتدة من منتصف القرن الماضي وحتى اعتزالها عالم الشهرة مطلع السبعينيات.


وأكد البيان الرسمي للمعرض أن هند رستم اشتهرت بشغفها بجمع المجوهرات والحصول على القطع من جميع أنحاء العالم من خلال محل المجوهرات المفضل لها في القاهرة، بالإضافة إلى تصميم عدد من القطع المميزة.


كما شاركت هند أيضاً بشكل منتظم في المزادات، حيث كانت تبحث عن الأحجار الكريمة المفضلة لديها - الماس والياقوت - وسط التحف المنتقاة.


وقبل المزاد، سيعرض سواراً من الألماس والزمرد وقلادة رائعة وزوج من الأقراط المرصعة بالماس من تصميم ديفيد ويب في قلب دبي.

 


المصدر - سيدتي 

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