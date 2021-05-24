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الإثنين، 24-05-2021 09:52 ص

عضو لجنة تحكيم يوروفيجن يطالب بتغيير قواعد التحكيم

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الوكيل الإخباري- دعا إيغور كوندراتيوك عضو لجنة التحكيم المهنية في المسابقة الغنائية الأوروبية "يوروفيجن-2021"، إلى إدخال تغييرات في قواعد المسابقة.

ويرى كوندراتيوك أنه يجب تعديل معايير التقييم، ومنع ممثلي روسيا من التصويت والحكم على زملائهم من أوكرانيا والعكس صحيح.

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وأضاف: "أعتبر أنه لا يجوز أخلاقيا، تقييم أي شيء وأي شخص يمثل دولة معتدية.

 

بالنسبة لي شخصيا، يبقى المعتدي دائما في المركز الأخير، بغض النظر عن نوع المنافسة".

 

وشدد كوندراتيوك، على أن "الموسيقى يمكن أن تكون خارج السياسة، ولكن ذلك غير ممكن بتاتا بالنسبة للموسيقيين والمغنين (والحديث طبعا يدور عن الذين لديهم عقول وشرف)"، حسب تعبيره.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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