الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

إدارة الأزمات للأردنيين : التزموا بالإجراءات الوقائية

الهواري: أولوية قصوى لإنفاذ قانون حظر التدخين بالأماكن العامة

الملك يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 18

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

البنك الدولي يوافق على برنامج يدعم التعافي الاقتصادي

اللجنة الملكية لشؤون القدس تثمن جهود الملك

ماذا قصدت الحكومة بالمناطق المكشوفة دائماً للمنشآت التي تقدم الأرجيلة؟ تفاصيل

التربية تنشر إرشادات لطلبة الثانوية العامة - فيديو

عبيدات يقدم شهادته في قضية السلط الخميس القادم

عاجل

10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

الإثنين، 14-06-2021 03:56 م

عقد قران محمد علي رزق - صور

309489_0


الوكيل الإخباري - احتفل الفنان محمد علي رزق بعقد قرانه على مصممة الأزياء نورين ماهر، في حفل بسيط حضره أفراد العائلة وعدد من أصدقاء العروسين. 

اضافة اعلان
 

وأعلن محمد علي رزق في فبراير الماضي خطبته على نورين ماهر بعد قصة حب دامت بينهما لعدة أشهر بدأت عقب لقائهما في جلسة تصوير سابقة له كانت تعمل بها منسقة للملابس ومصممة. 

ونشر عدد من الأصدقاء صورا من حفل عقد قران محمد علي رزق ونورين ماهر على حسابه بموقع فيسبوك، وحرصوا على تهنئته. 

وشارك محمد علي رزق في رمضان الماضي في مسلسل ضل راجل الذي عرض على قناة الحياة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

وشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، ومحمد يسري، وعدد آخر من الفنانين.




 

المصدر - صدى البلد 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1973844_1613485140

تيم حسن يشعل مواقع التواصل الإجتماعي - صورة

CHANTAL-GEAGEA

بالفيديو…شانتال جعجع تطرح 'عايشي كرمال مين'

594f6677e21bd0a3eaba3e2da2557868

تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السقا بعد إصابته فى قدمه

640x480

الجائزة 10000 ريال سعودي.. تفاصيل مسابقة محمد هنيدي

587087_0

المخرج رامي إمام يعلن عن مشروعه الجديد - فيديو

476222Image1

زوجة معتصم النهار تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتهما - فيديو

أخبار متعلقة
8838

الموت يفجع الفنان حمادة هلال

رمضان

محمد رمضان يثير الجدل بظهور جديد - صور

60bd2f4b423604144439359c

الفنان المصري علي الحجار يعلن تعافيه وزوجته من فيروس كورونا

344057image1-1180x677_d-1170x600

تطورات جديدة حول الحالة الصحية للفنانة المصرية حورية فرغلي

127-234238-amr-diab-beauties_700x400

عمرو دياب يكشف عن موعد حفله الغنائي في السعودية

هاني-شاكر-1-1600x1000

حصول الفنان هاني شاكر وزوجته على اقامة ذهبية في الامارات - صورة