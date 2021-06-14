عقد قران محمد علي رزق - صور

الوكيل الإخباري - احتفل الفنان محمد علي رزق بعقد قرانه على مصممة الأزياء نورين ماهر، في حفل بسيط حضره أفراد العائلة وعدد من أصدقاء العروسين.

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وأعلن محمد علي رزق في فبراير الماضي خطبته على نورين ماهر بعد قصة حب دامت بينهما لعدة أشهر بدأت عقب لقائهما في جلسة تصوير سابقة له كانت تعمل بها منسقة للملابس ومصممة.



ونشر عدد من الأصدقاء صورا من حفل عقد قران محمد علي رزق ونورين ماهر على حسابه بموقع فيسبوك، وحرصوا على تهنئته.



وشارك محمد علي رزق في رمضان الماضي في مسلسل ضل راجل الذي عرض على قناة الحياة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.



وشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، ومحمد يسري، وعدد آخر من الفنانين.













المصدر - صدى البلد