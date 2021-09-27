علا الفارس ترد على أنباء إقالتها من قناة الجزيرة القطرية

الوكيل الاخباري - ردت الإعلامية الأردنية علا الفارس، الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن إقالتها من قناة الجزيرة القطرية، بدعوى انعدام التأثير المباشر على الجمهور، الذي استقطبت لأجله.



وكتبت الفارس على صفحتها الرسمية في موقع تويتر، "نبذ عن انعدام التأثير.. ناهيك أنني وجدت اسمي صباح اليوم الترند الأول في عدد من المواقع مع مسلسل الكذب المستمر وما تتناقله الدكاكين الصحفية بكل الأحوال واقدر اهتمامكم مهما كانت اسبابه.. ".

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