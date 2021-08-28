علياء بسيوني زوجة أحمد سعد في هجوم حاد - صورة

الوكيل الإخباري - فاجأت عارضة الأزياء المصرية علياء بسيوني، زوجة الفنان المصري أحمد سعد الجمهور بعد أن نشرت على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي صورة من صفحة تنتحل شخصيتها .

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وطالبت المتابعين بحظرها، كاشفة أن من دشن الصفحة هي سيدة، ولكن لم تفصح عن اسمها، واكتفت بكتابة تعليق: "مصممة تتهزأ." وكان أحمد سعد، قد احتفل مؤخراً بعقد قرانه على علياء بسيوني، داخل أحد الفنادق الكبرى، وذلك بعد أن تصالح الثنائي وعادا إلى بعضهما واقتصر الحفل على حضور أسرتهما فقط داخل جناح في الفندق، على عكس ما كان متفق عليه في السابق من إقامته في قاعة ودعوة الأصدقاء.





المصدر - الفن



