عمرو أديب يتعرض للسرقة

الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن سرقة حسابه أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بمنشور له.

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وكتب عمرو منشواً على المنصة ذاتها: "لكل من يهمه الأمر تعرض حسابي للهجوم لكن حتى الآن ليس هناك اضرار تذكر وأقوم الآن باللازم من أجل تأمينه".

وتابع أديب قائلًا: "فقط أرجو الحذر من أي مشاركات بإسمي في الساعات القادمة والله الموفق".

وتفاجأ المتابعون بالخبر وتفاعلوا مع الخبر بتعليقاتهم على المنشور.

وكان سخر أديب من خضوع الفنان المصري محمد رمضان لجلسة تصوير على مرفأ بيروت أثناء زيارته الى لبنان، قائلاً: "الأستاذ الدكتور الفنان محمد رمضان عمل امبارح وأول امبارح شيئاً مؤلماً للبنانيين وأثار استياءهم"،

وذلك في حلقة من برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" قائلاً: "محمد رمضان خضع لجلسة تصوير في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه انتهت حياة كثيرين في لبنان ما سبب إثارة غضب اللبنانيين وكأن هذا الموقع يصلح أن يكون مكاناً للتصوير، وأنا أعتذر للبنانيين عمّا فعله".

المصدر - الفن