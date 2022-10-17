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الإثنين، 17-10-2022 01:21 م

عمرو أديب يحذر من انتحار شيرين عبد الوهاب

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الوكيل الإخباري - شكلت حادثة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في الآونة الأخيرة حالة كبيرة من الجدل في الوسط الفني وذلك بعد تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي حيث نقلت على أثره إلى أحد المستشفيات، وأفادت المعلومات أن شقيق شيرين عنّفها وضربها ولهذا السبب تم نقلها وحجزها في المستشفى من قبل شقيقها محمد عبد الوهاب.

وفجر الإعلامي عمرو أديب خبر إمكانية إنتحار الفنانة شيرين، خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر وقال: "أنا رأيي إن شيرين ممكن في أي لحظة تنتحر، اللي يوصل للمرحلة دي وارد جدا نقوم في يوم مانلاقيش شيرين، وأنا مش عارف السبب، إنما إحنا بنتكلم عن ثروة في مصر هي شيرين عبد الوهاب".

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وأضاف: "كل المعلومات اللي بيقولها أخو شيرين ووالدتها بتقول إننا أمام حالة مرعبة، وواضح جدا إن شيرين من كتر ما كل واحد بيشدها ناحيته هتتقطع".

 

 

الفن 

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