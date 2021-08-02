عمرو أديب يخسر أمام محمد رمضان وتغريمه 10 آلاف جنيه

الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، حكماً بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب مبلغاً مالياً قدره 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيهاً أتعاب محاماة، في دعوى السبّ والقذف التي حملت الرقم 1244 ، في اتّهامه بسبّ وقذف الفنان المصري محمد رمضان.

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كان المحامي أحمد الجندي، بصفته وكيلاً عن الفنان محمد رمضان، قد تقدّم بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب، وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسبّ والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه.



وجاء في الدعوى أن الإعلامي، وبصفته مقدّم البرنامج الحواري "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، هاجم محمد رمضان إذ قال: "الإنسان اللي متربي نعمة فأنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك أما لما نوصل لعدم الرباية ومحدش رباك أنا هربيك بقالك سنة بتعمل مصايب واللي أداك الفلوس قادر يسحبها منك في ثانية أيام نكد وأنا مش هدخل في سجال قليل الأدب إنما لو فاكر أنك مسنود".



وأضاف المحامي أن الإعلامي عمرو أديب شنّ هجوماً عنيفاً على محمد رمضان خلال الأيام الماضية بعد رد فعله على صدور حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضاً للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يرمي أموالاً في حمّام السباحة، وعلّق أديب قائلاً: "الناس مش لاقية فلوس وأنت بترميها حتى لو مزيفة".



وأشار المحامي إلى أن الإعلامي تابع تهديداته والادّعاء على محمد رمضان قائلاً: "على فكرة مش أنت بس اللي عندك فلوس في ناس عندها ومبيعملوش كده، واللي أدهالك قادر يسحبها منك في ثانية، قبضة واحدة في مرة فجأة كل دا يضيع ويروح، ليه استفزاز الناس".



لها