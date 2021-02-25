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الخميس، 25-02-2021 08:31 م

عمرو أديب يعود غدا إلى برنامجه بعد تعرضه لحادث سير مروع

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الوكيل الاخباري - قالت قناة "إم بي سي مصر" إن الإعلامي المصري عمرو أديب سيعود إلى تقديم برنامجه "الحكاية" غدا الجمعة.

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وبحسب موقع "في الفن"، أكدت إدارة القناة، أن عمرو أديب سيستأنف تقديم حلقات البرنامج المباشرة يوميا من الجمعة للاثنين كالمعتاد في تمام العاشرة مساء ابتداء من الغد.

 

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 17 فبراير، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز.


وقد تم نُقل عمرو أديب إلى مُستشفى دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادر إلى منزله.


سبوتنيك

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