الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

غارات جوية روسية على كييف

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

رمال وأغصان متساقطة وحوادث مرورية تعيق الحركة على الطرق الخارجية.. والأشغال تُتابع

23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

مقتل 33 مدنيا في غارات روسية شمال شرق أوكرانيا

الخميس، 03-03-2022 04:30 م

عمرو دياب برفقة صديقه رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار

omro-diab-1-29


الوكيل الإخباري - نشر رجل الأعمار الإماراتي محمد العبار عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه برفقة صديقه النجم الكبير عمرو دياب؛ وذلك في دبي ومن خلال نواعم نكشف عن كواليس اللقاء.

اضافة اعلان

 

مشروع جديد
وجاء اللقاء في إطار استعداد الهضبة والعبار للإعلان عن تفاصيل مشروع تعاون مشترك يجمعهما بين القاهرة ودبي. 


يذكر أن الفنان عمرو دياب قد أحيا أخيراً حفلاً كبيراً في الرياض على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض. 


وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً غفيراً، وتفاعل الجمهور مع الهضبة واستمتعوا بباقة من أروع أغنيته على مدار ساعتين.


تعاون أنغامي 
وكان عمرو دياب قد أعلن أخيراً تعاونه مع تطبيق أنغامي في خطوة جديدة، بحيث سيتيح التطبيق أعمال عمرو دياب الفنية التي أنتجتها شركة "ناي" وستنتجها مستقبلاً حصرياً ومجاناً عبر التطبيق.

 

نواعم  

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
41-800x549

شاهد..تامر حسني في موقف لافت مع زوجته على المسرح

2-50-1024x771

جديد جوزيف عطية أغنية بعرف مصلحتك

محمد-الأحمد

محمد الأحمد يُكمل تصوير مسلسل للموت ويستعد للخطوبة

276

مايان السيد في أحدث ظهور لها - صورة

24-02-22-606237330

صورة لحفيد كاظم الساهر تظهر إلى العلن

336x280_uploads,2022,03,03,effb8a44b9

ممثل يشكك في طلاق منة عرفة ومحمود المهدي

أخبار متعلقة
img-210917082514-22-shaza-new

شذى حسون تحتفل بعيد ميلادها بحفل ضخم - صور

6591266-1720110643

عمرو دياب وكاظم الساهر يحييان ليالي ياس

amrdiab_263760231_3906626536107171_617292248405897354_n

عمرو دياب يكشف سبب اختفاء أغانيه بشكل مفاجئ من يوتيوب

image (4)

داليدا خليل بمفاجأة مميزة لجمهور دبي

202177171231322QF

شاهد..صابرين تحدث ضجة في شوارع دبي

medium_2022-02-17-566bfa2aaf

عمرو دياب يستعد لإحياء حفل فني في الرياض