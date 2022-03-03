عمرو دياب برفقة صديقه رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار

الوكيل الإخباري - نشر رجل الأعمار الإماراتي محمد العبار عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه برفقة صديقه النجم الكبير عمرو دياب؛ وذلك في دبي ومن خلال نواعم نكشف عن كواليس اللقاء.

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مشروع جديد

وجاء اللقاء في إطار استعداد الهضبة والعبار للإعلان عن تفاصيل مشروع تعاون مشترك يجمعهما بين القاهرة ودبي.



يذكر أن الفنان عمرو دياب قد أحيا أخيراً حفلاً كبيراً في الرياض على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض.



وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً غفيراً، وتفاعل الجمهور مع الهضبة واستمتعوا بباقة من أروع أغنيته على مدار ساعتين.



تعاون أنغامي

وكان عمرو دياب قد أعلن أخيراً تعاونه مع تطبيق أنغامي في خطوة جديدة، بحيث سيتيح التطبيق أعمال عمرو دياب الفنية التي أنتجتها شركة "ناي" وستنتجها مستقبلاً حصرياً ومجاناً عبر التطبيق.

نواعم

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