عمرو دياب وحسين الجسمي يختتمان احتفالية 'مصر والإمارات قلب واحد'

الوكيل الإخباري - تحت سفح الأهرامات اختتم عمرو دياب وحسين الجسمي مساء أمس فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية التي بدأت الأربعاء الماضي وامتدت على مدار 3 أيام تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".





وبدأ الهضبة عمرو دياب الحفل بأغنية "يا أنا يا لا"، وسط تفاعل الجمهور معه بترديد كلمات الأغنية والرقص على أنغامها، وقدم على مدار أكثر من ساعة متواصلة عدداً كبيراً من أشهر أغنياته القديمة والجديدة.





فيما بدأ النجم حسين الجسمي الحفل بأغنية "بشرة خير" وسط تفاعل الجمهور الحاضر بترديد كلمات الأغنية والرقص على أنغامها، لأكثر من ساعة متواصلة وقدم أشهر أغنياته منها فيما اختتم الحفل بأغنية "لقيت الطبطبة".





وحرص النجمان على توجيه رسالة محبة إلى الجمهور مؤكدين على التعاون وأواصر الارتباط بين مصر والإمارات، التي تجمع البلدين.





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