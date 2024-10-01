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وفد لجنة إدارة مخاطر الكوارث والازمات في نقابة المهندسين يزور الأمانة
الشبيلات يقوم بجولة تفقدية لخدمات النقل في محافظتي الطفيلة والكرك
"بدر الزيتون" العملاق يسطع بسماء الأردن 17 الجاري
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سيناريوهات وحبكات مثيرة.. هل تعود حكومة حسان عن رفع ضريبة الدخان والسيارات؟
90 طن رمان يرد السوق المركزي يوميا.. والكيلو بـ75 قرشاً
حادث سير بين 6 مركبات في طبربور
فلسطين
فلسطين
شهيدان و7 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة ومدينة نابلس
قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله
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قرار مفاجىء من ريال مدريد بشأن مبابي
الحسين اربد يلتقي الكويت بأبطال أسيا 2 الاربعاء
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أخبار الشركات
دراسة من جامعة ميشيغان تُظهر ترابطاً وثيقاً بين Galaxy Watch والأجهزة الطبية والرياضية المتقدمة
مجموعة فنادق ماريوت الدولية تعزز الشراكات لحدث "Feast of Eight" السنوي الرابع
مقالات The Knox: حماية خصوصيتك عند تصفح الإنترنت مع Galaxy Security
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الملك لرئيس الوزراء العراقي: ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة
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