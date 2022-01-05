الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 01:42 م

عمرو دياب يثير الجدل حول اتجاهه إلى الـ بزنس - صورة

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الوكيل الإخباري - أثار الفنان عمرو دياب، الحيرة والقلق في نفوس محبيه وجمهوره حول ابتعاده عن الغناء، بعدما نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه مع رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة تعمل في مجال العقارات والإنشاءات، معلقاً عليها: مفاجأة كبيرة يتم التحضير لها حاليًا سيتم الإعلان عنها في الصيف المقبل، ليثير حالة من التساؤلات بين متابعيه.

وأكدت مصادر مقربة من عمرو دياب، أنه يستعد لافتتاح مطعم في إحدى قرى الساحل الشمالي، بعد الاتفاق مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية صاحبة الاستثمارات العقارية الضخمة في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط والمالكة للقرية السياحية.

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ويعتبر هذا المطعم، هو الدخول الأول لدياب في مجال الأعمال، حيث ظل متحفظا خلال السنوات الماضية على فكرة الدخول في المشروعات، أو المشاركة فيها مع آخرين.

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