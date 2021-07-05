عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي باليونان

الوكيل الإخباري - قبل ساعات انتشر خبر تعرّض الهضبة عمرو دياب لأزمة صحية مفاجئة جعلته يرقد في أحد المستشفيات للاطمئنان على صحته؛ وهو الخبر الذي انتشر سريعاً عبر صفحات التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا، ومن خلال نواعم نكشف عن حقيقة الأزمة الصحية التي يمرّ بها الهضبة وكيف واجهها.

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شائعة وهمية

فجأة، انتشرت شائعة مرض الهضبة عمرو دياب ودخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية، الأمر الذي نفاه مصدر خاص لنواعم، مؤكداً أنه قبل ساعات كان الهضبة يحيي إحدى حفلات الزفاف بكامل قواه الجسدية، ولا صحة لما يتردد عن تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة.



كليب وحفل

على صعيد آخر، ينشغل عمرو دياب حالياً بوضع اللمسات النهائية على أغنية الجديدة التي سيطرحها خلال موسم الصيف الحالي التي تغيّر اسمها من "لما إتقابلنا" ليستقر فريق عمل الأغنية على عنوان "الدنيا بترقص"، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، من توزيع أحمد إبراهيم.



وبالفعل، أنهى عمرو دياب تصوير الكليب الخاص بالأغنية في الساحل الشمالي ليتناسب مع الحملة الدعائية التي ستكون مصاحبة للأغنية لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، على أن تُطرح خلال الفترة القادمة.



كذلك يستعد عمرو دياب للسفر إلى اليونان قبل نهاية الموسم الصيفي الحالي للاتفاق على إحياء حفل غنائي صخم هناك خلال الفترة القادمة، وقد علمت نواعم أن المُصوّرة دينا ضياء سترافقه في هذه الرحلة بحكم عملها معه، وتجاهل عمرو الشائعات التي جمعتهما خلال الفترة الماضية.

المصدر - نواعم