الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بخلية أزمة لتدارس ارتفاع أسعار السلع

الخصاونة يؤكد من عجلون وجرش ضرورة دعم المشاريع الشبابية والصغيرة

إغلاق 5 منشآت لعدم التزامها بأمر الدفاع 26

الخارجية تؤكد لـ الوكيل أنه لا إصابات بين الأردنيين نتيجة حرائق قبرص

وفاة فتى غرقاً في الشونة الجنوبية

في سابقة غريبة في المملكة .. فقدان ورقة إجابة طالبة بمبحث الكيمياء

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي

انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5% خلال 2020

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن هم فوق الـ40 - أسماء

الإثنين، 05-07-2021 10:27 ص

عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي باليونان

111835Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - قبل ساعات انتشر خبر تعرّض الهضبة عمرو دياب لأزمة صحية مفاجئة جعلته يرقد في أحد المستشفيات للاطمئنان على صحته؛ وهو الخبر الذي انتشر سريعاً عبر صفحات التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا، ومن خلال نواعم نكشف عن حقيقة الأزمة الصحية التي يمرّ بها الهضبة وكيف واجهها.

اضافة اعلان


شائعة وهمية
فجأة، انتشرت شائعة مرض الهضبة عمرو دياب ودخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية، الأمر الذي نفاه مصدر خاص لنواعم، مؤكداً أنه قبل ساعات كان الهضبة يحيي إحدى حفلات الزفاف بكامل قواه الجسدية، ولا صحة لما يتردد عن تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة.


كليب وحفل
على صعيد آخر، ينشغل عمرو دياب حالياً بوضع اللمسات النهائية على أغنية الجديدة التي سيطرحها خلال موسم الصيف الحالي التي تغيّر اسمها من "لما إتقابلنا" ليستقر فريق عمل الأغنية على عنوان "الدنيا بترقص"، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، من توزيع أحمد إبراهيم.


وبالفعل، أنهى عمرو دياب تصوير الكليب الخاص بالأغنية في الساحل الشمالي ليتناسب مع الحملة الدعائية التي ستكون مصاحبة للأغنية لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، على أن تُطرح خلال الفترة القادمة.

كذلك يستعد عمرو دياب للسفر إلى اليونان قبل نهاية الموسم الصيفي الحالي للاتفاق على إحياء حفل غنائي صخم هناك خلال الفترة القادمة، وقد علمت نواعم أن المُصوّرة دينا ضياء سترافقه في هذه الرحلة بحكم عملها معه، وتجاهل عمرو الشائعات التي جمعتهما خلال الفترة الماضية.

 

المصدر - نواعم 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11ipj-730x438

نجوى كرم تعايد أهل الجزائر بمناسبة عيد الإستقلال الجزائري

60be02444c59b7333663c0dd

دنيا غانم توجه رسالة إلى والدتها في العناية المركزة-صورة

2-49

​منة فضالي تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

resize

محمود العسيلي يتصدّر ترند ​يوتيوب بأغنيته على خدك - فيديو

القنبلة-الشقراء-مارلين-مونرو

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل مارلين مونرو بالسُّم‎

127-234238-amr-diab-beauties_700x400

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد

أخبار متعلقة
image (1)

آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

a2c4b2539b26c997759f058c89567a4e

تطورات الحالة الصحية للفنانة ميساء مغربي - فيديو

3202120153054968477082

إلهام شاهين تكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

13ipj-18-730x438

الكشف عن حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام - صورة

6343466771578607934

تطورات الحالة الصحية للفنانة عايدة عبد العزيز