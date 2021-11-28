عمرو دياب يشوق الجمهور لاغنية لو بتحب - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري عمرو دياب اصدار أغنية جديدة بعنوان "لو بتحب"، اذ نشر صورة الإعلان الدعائي لها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، مشوّقا الجمهور لها.

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ونالت الصورة رواجا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن تشوقهم لطرحها.

وكان قد كشف عمرو دياب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أنه تصدر قائمة الفنانين الأكثر إستماعاً ومشاهدة في مصر على "يوتيوب".





المصدر - الفن