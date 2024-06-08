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السبت، 08-06-2024 12:37 م

عمرو دياب يصفع شاباً على المسرح

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الوكيل الإخباري- أثار المغني المصري عمرو دياب الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو صفع فيه أحد المعجبين به أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

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ويُظهر الفيديو لحظة محاولة الشاب التقاط سيلفي مع المغني عقب انتهاء فقرته، ليفاجأ بصفعة على وجهه.


واختلفت ردود الفعل على الواقعة عبر منصات التواصل، واعتبر البعض أن تصرف دياب غير مبرر، وآخرون رأوا أنها ردة فعل طبيعية على تعرضه للمضايقات من المعجبين.


وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها عمرو دياب في مشكلة مماثلة، إذ سبق له طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لبقة"، كما وصف سائقه بالحيوان في حفل ليالي "سعودية مصرية" في فبراير (شباط)، وقبلها في 2018 ضرب أحد حراسه الشخصيين خلال حفل، بعد صعود أحد الحاضرين على المسرح لالتقاط صورة معه، حيث تدخل الحارس لمنعه من الوصول إليه، لكن عمرو دياب، أبعد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور.




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