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الخميس، 31-12-2020 01:32 م

عمرو دياب يطرح الأغنية رقم 10 من ألبومه الجديد

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الوكيل الاخباري - طرح الفنان المصري عمرو دياب أغنية بعنوان "شكرا"، لتصبح الأغنية رقم 10 بين أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "يا أنا يا لأ".

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الأغنية الجديدة من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

وطرح الفنان عمرو دياب أغنيات ألبومه على التوالي التي شملت (فاكرني ياحب - أنا معاك - من العشم - بتهزر - طبل - يادلعو - يا أنا يا لأ - عايز أعمل زيك - محسود".

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ولفتت إلى أن شوارع العاصمة المصرية القاهرة شهدت خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، التي ظهر فيها على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.


يذكر أن الفنان المصري عمرو دياب طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي تشمل أغاني "أهي أهي - أماكن السهر - الجو جميل".

 

سبوتنيك

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