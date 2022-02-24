الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

موجة نزوح جماعي من كييف بسبب القصف الروسي

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

مستو: أوكرانيا أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدنية

اجتياح بري روسي لاوكرانيا و مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة العشرات

الأردن: نتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا

عقل: مع ارتفاع النفط عالمياً تثبيت الاسعار محلياً لن يكون حلاً

العثور على طفلة رضيعة داخل بئر مهجورة في إربد

الخارجية تنشر أرقام التواصل الساخن للأردنيين في أوكرانيا‬⁩

تجارة عمان تطالب بالعودة للقوائم الاسترشادية في قطاع الألبسة

الخميس، 24-02-2022 12:33 م

عمرو دياب يكشف سبب اختفاء أغانيه بشكل مفاجئ من يوتيوب

amrdiab_263760231_3906626536107171_617292248405897354_n


الوكيل الإخباري - كشف المطرب المصري عمرو دياب سبب حذف أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عبر حسابه بموقع إنستغرام .

اضافة اعلان

 

وكتب عمرو دياب: "أنغامي - المنصة الحصرية الجديدة لأعمال #عمرو_دياب amrdiab".


وأضاف عمرو دياب: "عمرو دياب، النجم العربي العالمي والفنان الأكثر مبيعا على الإطلاق في المنطقة، يوقع شراكة حصرية مع أنغامي، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".


وتابع الهضبة عمرو دياب: "مجموعة أغانيه من إنتاج شركته "ناي فور میدیا" وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصرية من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة".


وكان عمرو دياب قد فاجأ جمهوره، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط.


وتوقع عدد كبير من جمهور عمرو دياب إنشاء منصة موسيقية خاصة به تضم جميع البوماته الغنائية . 


يذكر أن هناك عددا كبيرا من أغاني عمرو دياب لا تزال موجودة على قنوات يوتيوب غير التابعه للهضبة بشكل رسمي.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ياسمين-صبري

ياسمين صبري تستعين بكتاب عالمي لتوجيه رسالة الى جمهورها

70053

حنان مطاوع من الأهرامات تحتفل بذكرى يوم ميلادها - صورة

تيسير-فهمي

تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية

czo1NjoiaHR0cHM6Ly9maWxlcy5lbGZhbm4uY29tL3BpY3R1cmVzLzQ0NzQ0MzNfMTUzNzM0NzY1Mi5qcGciOw==

شاهد..حقيقة تعرض ميلاد يوسف للضرب المبرح على يد 4 شبان

83b5117f-4d8d-40fc-acb8-f1cd4262f68c

الكشف عن سبب حذف اغاني الفنان عمرو دياب

1645617567XzT1f

أبو جودت يعود في جزء جديد من باب الحارة

أخبار متعلقة
medium_2022-02-17-566bfa2aaf

عمرو دياب يستعد لإحياء حفل فني في الرياض

461476

شاهد .. زينة عاشور تكشف تفاصيل أولى تجاربها الفنية

swr_yly_tjm_mrw_wzyn_wwldhm-638x654_523001_original

مفاجأة غير متوقعة من زوجة عمرو دياب - صورة

2353

شاهد..عمرو دياب وابنه يرقصان ويغنيان على أغنية يا أنا يا لأ