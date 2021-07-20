عمرو دياب يكشف عن برمو الإعلان الدعائي لـ أحلى ونص

الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري عمرو دياب عن الإعلان الدعائي لأغنيته الجديدة "أحلى ونص"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم ، اما ميكساج وديجيتال ماستر لـ أمير محروس.

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الجدير ذكره ان عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنيته "إتقل".



"إتقل" أغنية إيقاعية بإمتياز، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وقد لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداول المتابعين كلماتها التي تقول: "إتقل وراضي هو انت حد عادي، ولا انت زينا، شيء لا إرادي..".

المصدر - الفن