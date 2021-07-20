الثلاثاء 20-07-2021
الوكيل الاخباري

الملك يعزي الرئيس العراقي بضحايا مدينة الصدر

انخفاض على درجات الحرارة ثاني أيام العيد

الأمن العام يشارك المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى

الخصاونة يوعز بالإفراج عن طفل تم توقيفه بشبهة امتهان التسول

الاتحاد الأوروبي يصرف مساعدات مالية بقيمة 250 مليون يورو للأردن

الحنيطي يشارك إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى خطبة وصلاة العيد

تأجيل موعد وصول باخرة سياحية قادمة من جدة إلى العقبة حتى آب المقبل

الهواري: على أي مستشفى حكومي أو مركز صحي أن يتوقع زيارتي في عطلة العيد

الأردنيون يقبلون على ذبح الأضاحي في أول أيام العيد - صور

وفيات الثلاثاء 20-7-2021

الثلاثاء، 20-07-2021 01:10 م

عمرو دياب يكشف عن برمو الإعلان الدعائي لـ أحلى ونص

ىىىى


الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري عمرو دياب عن الإعلان الدعائي لأغنيته الجديدة "أحلى ونص"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم ، اما ميكساج وديجيتال ماستر لـ أمير محروس.

اضافة اعلان


الجدير ذكره ان عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنيته "إتقل".


"إتقل" أغنية إيقاعية بإمتياز، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وقد لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداول المتابعين كلماتها التي تقول: "إتقل وراضي هو انت حد عادي، ولا انت زينا، شيء لا إرادي..".

 

المصدر - الفن 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6-18

حراسة مشددة على غرفة العناية المركزة حيث ترقد ياسمين عبد العزيز

E6QkgcvX0AM2SW3

نادين صعب تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها في أربيل - صورة

Ragheb-Alama-678x381

راغب علامة يوجه رسالة في عيد الأضحى - صورة

307052_0

أحمد السقا وأمير كرارة منافسة بينهم في مسلسل نسل الأغراب

رؤرؤ

ممثلة لبنانية تعلن عن طلاقها عبر إنستغرام - صورة

ببيبيب

سبب انفصال محمد عطية عن خطيبته يخرج للعلن لأول مرة

أخبار متعلقة
5603266-1024977719

​سميرة سعيد تشارك متابعيها صورة من كواليس كليب اغنيتها الجديدة