عمرو دياب يلمح لأول مرة عن مصير علاقته بدينا الشربيني

الوكيل الاخباري - أثار الفنان المصري عمرو دياب، جدلا بين معجبيه، بعد أن تداولوا مقطعا مصورا حديثا له من إحدى حفلاته الغنائية.

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ويطلب أحد الحاضرين للحفل من دياب غناء أغنية "فاكرني يا حب"، ليرد عليه مازحا: "بلاش اكرمني يا حب.. فضلت أقول اكرمني يا حب لحد ما الدنيا باظت".



وتم تداول تصريح عمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر كلام دياب هو سخرية من القصة التي حصلت بينه وبين الفنانة المصرية، دينا الشربيني، بينما رأى الجانب الآخر أن كلامه يحمل نوعا من العتاب.

وفي مطلع نيسان/ أبريل الجاري، نقلت مجلة "لها"، عن مصادر مقربة من عمرو دياب، قولها إن "مجموعة من أصدقائه تحاول مجددا تقريب وجهات النظر بينه وبين الفنانة دينا الشربيني وعقد الصلح بينهما".

وأكدت المصادر أن "عمرو دياب رفض كل محاولات الصلح بينهما، وقرر التركيز في حفلاته الغنائية"، مؤكدا عدم نيته الرجوع إليها.



سبوتنيك