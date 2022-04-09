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السبت، 09-04-2022 05:14 م

عمرو دياب يواصل الصدارة بأغنية "السر"

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الوكيل الإخباري - واصل النجم الكبير عمرو دياب صدارة تريند موقع يوتيوب لليوم الخامس على التوالي بأغنية السر الخاصة بحملة البريد المصري.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح أول أمس نسخة جديدة من أغنية "السر" الخاصة بحملة البريد المصري بعد نجاح النسخة الأولى مع انطلاق شهر رمضان.

وظهر عمرو دياب خلال الكليب الجديد في منزل ويتلقى طردا من البريد.

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الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

ومن ناحية أخرى تم طرح الأغنية عبر تطبيق "أنغامي" لتكون متاحة للجمهور مجانًا.
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وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية "السر" والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور قد تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.


يذكر أن عمرو دياب انتهى من تصوير الأغنية خلال الأيام الماضية، مع المخرج طارق العريان ، حيث تم التصوير بالكامل في مناطق متفرقة من القاهرة.


ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الاتحاد ارينا بأبوظبي في الثالث من مايو القادم بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

 

في الفن

 




 

 


 

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