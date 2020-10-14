عمرو مصطفى يحظر رقم عمرو دياب على هاتفه

الوكيل الإخباري _ بعد الخلاف الذي وقع بينهما كشف الملحن المصري عمرو مصطفى عن قراره بقطع علاقته نهائياً بالفنان المصري عمرو دياب، اذ انه قام بحظر رقم دياب على هاتفه ووجه له رسالة من خلال عدد من المقربين يخبره فيها عن انتهاء العمل بينهما من دون عودة في قراره.

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يشار الى ان وقع بعد ان اتفقت إحدى شركات الاتصالات مع عمرو دياب لتحضير أغنية وطنية جديدة، بهدف إذاعتها خلال عيد الأضحى الماضي، وفي هذه المناسبة عرض مصطفى على دياب لحناً يليق بالأغنية، على أن يتم تركيب كلمات الأغنية عليه.



إلا أن عمرو دياب أخبره أنه سيقدم الأغنية من ألحانه هو، وستكون من كلمات تامر حسين، لكن الملحن عمرو مصطفى فوجئ لحظة إصدار أغنية "يا بلدنا يا حلوة" من ألحان عزيز الشافعي الأمر الذي أثار غضبه الشديد.



المصدر :الفن

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