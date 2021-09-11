عمرو وهبة يكشف موعد عودة دنيا سمير غانم للتمثيل

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري عمرو وهبة موعد عودة الممثلة المصرية دنيا سمير غانم الى التمثيل بعد فترة انقطاع طويلة عن الشاشة بسبب وفاة والدتها الممثلة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز، وزوجها الممثل الراحل سمير غانم.

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وقال عمرو وهبة في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية على هامش احتفاله بعرض فيلم "ماكو" في السينما، إنّه يستعد لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "عالم موازي"، والذي ستعود إليه دنيا سمير غانم.



ويشار الى أن مسلسل "عالم موازي" من بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، الراحلة دلال عبدالعزيز، أوتاكا، ومن تأليف عمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار ميوزيكال كوميدي.

المصدر - الفن