الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 12:18 م

عمرو يوسف وحسن الرداد يجتمعان بعد 16 عاما من أول عمل درامي

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الوكيل الإخباري - بعد أن جمعهم نور الشريف في بدايتهم سويا في إولي ظهورهم بالدراما من خلال مسلسل الدالي، ها هو يتكرر اللقاء مرة ثانية وبعد ١٦عام من الغياب، ومع المنتج حمدي بدر حيث يجتمع الصديقين عمرو يوسف وحسن الرداد مرة أخرى لكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح.

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حيث بدء الثلاثي عمرو يوسف حسن الرداد والمنتج حمدي بدر بروفات مسرحية " كازانوفا" المقرر عرضها الشهر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، وقد بدوا أمس التحضيرات والعمل علي المسرحية في القاهرة وذلك بعد انتهاء كل من الرداد ويوسف من أعمالهم الأخرى، المسرحية من تأليف وإخراج ويشارك في بطولتها نسرين طافش،حمدي المرغني، ميرهان حسين،سعد الصغير،بدرية طلبة.

نواعم 

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