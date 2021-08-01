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الأحد، 01-08-2021 10:31 م

عمرو يوسف يستعد للغوص في أعمق حمام سباحة بالعالم - فيديو

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الوكيل الإخباري - اتجه الفنان المصري عمرو يوسف، مؤخراً، لممارسة الرياضة خلال الفترة التي ابتعد فيها عن الساحة الفنية بعد خروج مسلسله "الملك" من السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، بسبب اعتراض بعض النقاد على وجود "لحية" لدى الفراعنة والمصريين القدماء.

وشارك عمرو يوسف متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثناء ممارسته رياضة الغوص تحت الماء في مدينة دبي، في أعمق حمام سباحة بالعالم بارتفاع 60 متراً.

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وظهر يوسف خلال المقطع وهو يرتدي زي الغوص، موضحاً أنه في كل مرة يزور فيها دبي يقوم بممارسة رياضة القفز بالمظلات ولكنه في هذه المرة قرر خوض تجربة جديدة وهي الغوص في أعمق حمام سباحة بالعالم.


وأرفق المقطع بتعليق باللغة الإنجليزية: "تجربة مذهلة سوف أنشر مقاطع فيديو من الغوص"، مؤكداً أنه سيستمر في هذه الرياضة، وذلك بعد فترة من تعبيره عن حبه لهواية جديدة، هي ممارسة رياضة التنس، مؤكداً تعلقه الشديد بها، لدرجة أنها أصبحت بمثابة الإدمان بالنسبة له.

 

 

 

 

المصدر - زهرة الخليج 

 




 

 


 

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