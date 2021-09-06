عمرو يوسف يصور 50% من مشاهد وعد إبليس

الوكيل الإخباري - انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير 50% من مشاهد مسلسله الجديد «وعد إبليس»، المقرر عرضه على منصة «شاهد» منتصف نوفمبر المقبل، ويتكون المسلسل من 6 حلقات.



عمرو يوسف تغيب عن دراما رمضان الماضي، إذ كان من المفترض أن يتواجد بمسلسل «الملك أحمس»، إلا أن هناك بعض الأزمات التي حالت دون عرضه، وهو مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن بطولة صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

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