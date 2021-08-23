عمرو يوسف يقتحم دراما المنصات الإلكترونية

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان المصري، عمرو يوسف، لاقتحام دراما المنصات الإلكترونية، للمرة الأولى في تاريخه مع الدراما، إذ يظهر للجمهور في عمل فني يحمل اسم وعد إبليس، هو الأول بعد غياب 4 سنوات.



ووفقاً لبيان الشركة المنتجة للمسلسل، فإن يوسف يواصل تصوير مسلسله الجديد "وعد إبليس"، في عودة قوية لجمهوره، كما أنه سيجري عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية في شهر نوفمبر المقبل.

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وأشار البيان إلى أن المسلسل يتكون من 6 حلقات، قام عمرو يوسف بتصوير 3 حلقات منها، على أن يتم الانتهاء من التصوير في سبتمبر المقبل، وبعدها يجري تجهيزه للعرض.

ويمثل مسلسل وعد إبليس أول بطولة الفنان عمرو يوسف، عبر منصة إلكترونية، إذ سبق وشارك في إحدى حلقات مسلسل نمرة اتنين.



مسلسل وعد إبليس من إخراج كولين تيج، وهو ذات المخرج الذي أحدث تفاعلاً بين الجمهور السعودي خاصة، والخليجي عامة، عند عرض مسلسله رشاش.

المصدر - زهرة الخليج