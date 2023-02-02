الخميس 02-02-2023
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عمر العبداللات يبكي عائلة طلال مداح والجمهور بأداء أغنية "قولوا للغالي" في حفل ليلة تكريم صوت الأرض

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الخميس، 02-02-2023 12:05 ص

عمر العبداللات يبكي عائلة طلال مداح والجمهور بأداء أغنية "قولوا للغالي" في حفل ليلة تكريم صوت الأرض

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الوكيل الاخباري  - انهمرت الدموع أثناء غناء صوت الأردن الفنان عمر العبداللات ضمن مشاركته في "ليلة صوت الأرض" الفنان السعودي الراحل طلال مداح، حيث قدمها باحساس مميز ترك أثراً لدى جميع الحضور في مسرح محمد عبدة أرينا.


وقد اعرب العبداللات عن سعادته بالمشاركة في هذه الليلة التكريمية الكبيرة، شاكراً دعوة هيئة الترفيه بالسعودية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، مثنياً على هذه الفكرة والليلة التي يستحقها العملاق الراحل الذي ترك ارثاً وأثراً كبيراً لدى الجمهور العربي.

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