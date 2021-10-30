عمر العبداللات يطرح جديده 'ظل التين ' بالتعاون مع الملحن سعود بن عبد المجيد - فيديو

الوكيل الإخباري - طرح الفنان عمر العبداللات أغنية جديدة تحمل عنوان "ظل التين" على قناته الخاصة على "يوتيوب".

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ظل التين" من كلمات عمر عبد الله الحميدي الرشيدي، ألحان سعود بن عبد المجيد وتوزيع مصطفى عبد النبي.

ويقول مطلع الأغنية: "ماهوب من كثرك يا ظل التين، وانا لي من الشمس ذرية، يا دافن الأموات بالحيين، اللي ماهو ليه ما هو ليه".

وكان أطلق عمر العبداللات أغنيته "الفنجان"، من كلمات الشاعر السعودي سعود الشربتلي، لحن من الفلكلور المطوّر، تم توزيعه موسيقياً مع الموزع الكويتي ربيع الصيداوي.



المصدر - الفن