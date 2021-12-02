الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 01:04 م

عمر كمال في أول رد على اتهامه بإهانة مصر

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الوكيل الإخباري - خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، هاجم الإعلامي أحمد موسى مؤدّي المهرجانات عمر كمال قائلاً: "أنا غضبان وزعلان منك، أنت غلطت في حق بلدك وأطالب بمحاكمتك لأنك أهنت بلدك".

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وردّ عمر كمال على كلام أحمد موسى بانفعال وهو يقول: "بناء على إيه حكمت عليا بكده، أنا معنديش تويتر، أنا ما قلتش واللي عنده ريكورد يجي يقدمه...في السعودية بيستقبلوني بالتمور، أنا مجبتش سيرة مصر في حفل السعودية".

 

 

 

المصدر - لها

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