عمر كمال في أول رد على اتهامه بإهانة مصر

الوكيل الإخباري - خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، هاجم الإعلامي أحمد موسى مؤدّي المهرجانات عمر كمال قائلاً: "أنا غضبان وزعلان منك، أنت غلطت في حق بلدك وأطالب بمحاكمتك لأنك أهنت بلدك".





اضافة اعلان

وردّ عمر كمال على كلام أحمد موسى بانفعال وهو يقول: "بناء على إيه حكمت عليا بكده، أنا معنديش تويتر، أنا ما قلتش واللي عنده ريكورد يجي يقدمه...في السعودية بيستقبلوني بالتمور، أنا مجبتش سيرة مصر في حفل السعودية".

المصدر - لها