عمر كمال يرد على انتقاده بعد مشاجرة واشنطن

الوكيل الإخباري - بعد الانتقادات التي تعرض لها الفنان عمر كمال في أعقاب وقوع اشتباكات بين بعض الجمهور في حفله الأخير بأمريكا، وخلال بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك، قال عمر كمال "أنا ربنا كرمني وطلعت أمريكا بكام حفلة ودي إرادة ربنا، ومع ذلك الناس مش سايباني في حالي، وبقول لأي حد بيتكلم أنا عاوزك تبقى ذكر وراجل روح خدلي ميعاد من السفارة الأمريكية وتعالى أمريكا".

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أما فيما يتعلق باشتباكات حفله الأخير قال: "حصل مشكلة في حفلتي الأخيرة لأن الناس مش قادرة تخش والقاعة بتشيل 500 أو 600 بالكتير والناس عايزة تخش والأمن منع واتخانقوا، وأنا مش بعمل حفلات في كافيهات ولا تحت بير السلم بعض المصريين كارهين إن حد زيي يطلع يعمل حفلات".



لها

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