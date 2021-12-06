عمر كمال يعلن خطوبته على الفنانة شيماء المغربي - صور

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري عمر كمال زواجه من الفنانة شيماء المغربي، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر عمر كمال وشيماء المغربي الصور الأولى من لهما سوياً، وارتدى عمر بدلة بيضاء اللون، أما شيماء فبدت بفستان الزفاف، وعلقا سوياً "مفيش مبروك".

وانقسم المعلقون بين من بارك للثنائي على هذه الخطوة، وبين من اعتبر ان هذا المنشور للاعلان عن عمل سيجمعهما لا أكثر، وان لا حقيقة لارتباطهما، ولا حتى زواجهما، خصوصاً أن الصور هي من جلسة تصوير، وليست من قاعة أو حفل زفاف.







المصدر - الفن