عمر كمال يكشف موعد طرح أغنية "حلوين"

الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري عمر كمال ، عن موعد طرح أغنية الجديدة " حلوين " حيث نشر صورة له مع عبد الباسط حمودة عر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي .



وعلق عمر كمال على الصورة قائلاً " بكرة الخميس أغنية " حلوين “ ع اليوتيوب ”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وأعلنوا عن تشوقهم لسماعها.

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من جهة أخرى، كان قد أحدث فيديو نشره كمال سابقاً، جدلاً كبيراً، حيث ظهر في على المسرح عند اقترابه من عبد الباسط حمودة، وقد قبّله في فمه، ما أثار صدمة الجمهور والمتابعين، الذين أخذوا المقطع وبدأوا يتداولونه ويعلقون عليه بسخرية، فاستعانوا بجمل شهيرة من الأفلام والمسلسلات، حيث قال أحدهم: "بتبوسه من بقه ليه ياعمر! كنك مش مظبوط ياض"، وآخر علق: "هو باسه من بقه ولا أنا بيتهيقلي".





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