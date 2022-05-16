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الإثنين، 16-05-2022 10:52 ص

عملان مرتقبان للفنانة ياسمين صبري

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الوكيل الإخباري-تشارك الممثلة المصرية ياسمين صبري بعملين مقبلين ، وهم فيلم "قصر المحروسة" ومسلسل الشادر .

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 وبالتفاصيل ، فيلم "قصر المحروسة" سيبدأ العمل بتصويره في شهر تموز / يوليو المقبل حيث تقف امام الممثل أحمد عز في فيلم ينتمي للأعمال التاريخية تلعب صبري دور البطولة النسائية بينما يجسد أحمد عز دور فارس من العصر الاسلامي محاكاة لإحدى الشخصيات الاسلامية المعروفة. الفيلم سوف يتضمن العديد من المعارك الحربية.، والفيلم من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.


وتشارك ياسمين صبري في مسلسل الشادر المكون من 15 حلقة وتقدم الممثلة المصرية لأول مرة دور بنت شعبية.

 

الفن

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