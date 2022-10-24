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الإثنين، 24-10-2022 11:34 ص

'عملة نادرة' لنيللي كريم في رمضان 2023

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الوكيل الإخباري - استقرت النجمة نيللي كريم على "عملة نادرة" ليكون اسماً نهائياً للمسلسل، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.


وسبق أن كشفت الممثلة المصرية عن أنها لم تستقر على اسم مسلسلها الرمضاني. وأضافت في تصريح لصدى البلد: "المسلسل كان يحمل اسم العين بالعين، وقررنا تغييره بعد عرض مسلسل عربي بنفس الاسم خلال الأيام الماضية".


وتخضع حالياً لتدريبات لغوية من أجل اللهجة الصعيدية مع أحد المصححين للهجة وتحديداً من نفس اللهجة التي ستتحدث بها نيللي في المسلسل، خصوصاً أن اللهجة الصعيدية تتضمن أكثر من 20 لهجة، لاسيما أنها المرة الأولى التي ستقدم فيها نيللي عملاً درامياً صعيدياً خلال مسيرتها الفنية.

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