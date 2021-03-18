عملية جراحية عاجلة لفنان لبناني شهير وهذه حالته.. شاهد

الوكيل الاخباري - أعلن ابن الفنان اللبناني القدير أحمد الزين أنه تم نقل والده إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية فورية.

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وأشار بلال أحمد الزين من خلال حسابه الخاص على "فيسبوك" إلى أن والده تعرض لذبحة قلبية وكتب: "تعرض والدي لذبحة قلبية عند منتصف الليل وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية عاجلة له. لطفاً الدعاء له ولكم الأجر والثواب. سلامة قلبك يا تاج راسي".



وفي وقت لاحق أشار إلى أن حالة الفنان تتجه نحو التحسن وتوجه إلى محبيه برسالة جاء فيها: "فضل الله ودعواتكم بحب طمن الجميع الوالد الحمدلله. أصبح أفضل ومن شوي حكيت معو اتصال فيديو نظراً لوجودي خارج لبنان. ومجدداً بحب اتشكركم جميعاً على محبتكم وسؤالكم ودعواتكم ومحبتكم للوالد كنز لا يقدر بثمن. وأنا وإخواتي حسن والحاج كمال وإختي زينة وأمنا الثانية هنود الحب منعتذر إذا ما قدرنا نرد ع أيا حدا منكم لغاية الآن. دمتم بخير وصحة وسلامة أنتم وعائلاتكم وأحبابكم وأبو حسن شخصياً بيتشكركم فرداً فرداً وإن شاء الله خلال كم يوم بكون بيناتنا الله يحميكم ويحفظكم أنتم وعائلاتكم وكل أحبابكم من كل مكروه".



ويشار إلى أن آخر إطلالات الفنان المعروف باسم ابن البلد كانت من خلال برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على شاشة قناة "لنا" السورية. وخلال اللقاء تحدث عن زوجته الراحلة وعن معركتها مع السرطان لافتاً إلى أنه باع منزله لكي يسدد نفقات علاجها.







لها

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