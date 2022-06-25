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السبت، 25-06-2022 12:57 م

عمل جديد للفنانة التركية توبا بويوكستون

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الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "Another Self " للنجمة التركية توبا بويوكستون من المقرر ان يبدأ عرضه في 28 من شهر تموز المقبل، وذلك على احدى المنصات الإلكترونية.

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وكانت قد تداولت بعض المواقع الاخبارية أخباراً عن وفاة توبا بويوكستون، المعروفة في العالم العربي بشخصية "لميس"، وذلك في حادث سير مروع تعرضت له.


هذه الاخبار ليست حقيقية ولا علاقة لها بالواقع، توبا لم تتعرض أصلاً لحادث سير، وهي بخير وتتحضر لأعمالها الجديدة ولم يعرف مصدر هذه الشائعة التي تم الترويج لها.

 

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