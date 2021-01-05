الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

توجيهات من مدير الامن العام

القطامين يكشف عن قرارات حكومية قادمة

هل ستشهد المملكة تساقطا للثلوج قريبا ؟

وزير العمل يصدر قراراً ساراً للاردنيين

العضايلة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك - صورة

وزير التربية يكشف آخر تفاصيل العودة للمدارس

الرمثا .. موظف حكومي ينقذ مكان عمله من كارثة

الضمان الاجتماعي يزف بشرى سارة لهذه الفئة - فيديو

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

تحـذير من الضمان الاجتماعي

الثلاثاء، 05-01-2021 02:27 م

عمل جديد يجمع تيم حسن ونادين نجيم مجددا !

700x414


الوكيل الاخباري - أفادت معلومات خاصة أن هناك فكرة تتم دراستها من قبل جهة انتاجية مهمة سوف تجمع بين الممثل السوري تيم حسن والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وستصب في خانة إنتاج فيلم سينمائي يجمعهما، وسيتم تصويره في لبنان.

اضافة اعلان

وتقول المعلومات أن شركة الصباح لصاحبها السيد صادق الصباح ليست بعيدة عن هذا المشروع، الذي من الممكن أن يكون من انتاجها، فيما بقيت التفاصيل الأخرى طي الكتمان، ربما للحفاظ على عامل الخصوصية في مسار الفكرة عموماً وعامل التشويق للمتابعين، الذين لطالما عبروا عن إعجابهم بعمل هذا الثنائي، بعد نجاحهما في الجزء الأول من مسلسل "الهيبة".

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
96cad9b82cfd955b8dba411296959604

الإعلان عن الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير.. فيديو

1535966777-7094-3

فنان مصري ينجو من الموت بعد حريق كبير في منزله.. صور

160975335312406500

وفاة الاعلامي اللبناني علي مسمار بعد صراع مع مرض السرطان

1498448_1609770704

دفن إلياس الرحباني دون جنازة بعد وفاته بفيروس كورونا

1986429

وفاة الشاعر العراقي الفريد سمعان عن عمر ناهز 92 عاما

main_image5ff40e5319980

وعد تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
4b59fa0f-7e2b-4d56-95ee-808550180ddf_16x9_1200x676

محمد رمضان في أول ظهور له خلال كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

d-khaberni-720-اخبار-الاردن-منى-واصف-تبكي-الملايين-حزنا-على-وفاة-حاتم-علي

فيديو مؤثر للفنانة منى واصف وهي تتحدث عن وفاة حاتم علي.. شاهد

12202027133233491278487

تسجيل صوتي للفنانة جومانا مراد يكشف وضعها الصحي بعد إصابتها بكورونا

تيم-حسن-سلاف-فواخرجي

سلاف فواخرجي تكشف سبب رفضها المشاركة في مسلسل الهيبة.. شاهد

3342949_1579122993

عادل كرم يتقمّص دور نمر في المنزل وهكذا وصف ثنائيته مع تيم حسن

bfb3a9d535e89b528b5a90410f3cd9ad

بعد انتهاء الحلقة الاخيرة من مسلسل الهيبة.. عادل كرم يهدد تيم حسن - شاهد