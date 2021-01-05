عمل جديد يجمع تيم حسن ونادين نجيم مجددا !

الوكيل الاخباري - أفادت معلومات خاصة أن هناك فكرة تتم دراستها من قبل جهة انتاجية مهمة سوف تجمع بين الممثل السوري تيم حسن والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وستصب في خانة إنتاج فيلم سينمائي يجمعهما، وسيتم تصويره في لبنان.

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وتقول المعلومات أن شركة الصباح لصاحبها السيد صادق الصباح ليست بعيدة عن هذا المشروع، الذي من الممكن أن يكون من انتاجها، فيما بقيت التفاصيل الأخرى طي الكتمان، ربما للحفاظ على عامل الخصوصية في مسار الفكرة عموماً وعامل التشويق للمتابعين، الذين لطالما عبروا عن إعجابهم بعمل هذا الثنائي، بعد نجاحهما في الجزء الأول من مسلسل "الهيبة".

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