عمل سينمائي يجمع محمد كريم والنجم العالمي بروس ويليس.. صور

الوكيل الإخباري - كشفت مجلة "GQ" عن الفيلم السينمائي"A Day to Die"، يجمع الممثل المصري محمد كريم مع النجم العالمي بروس ويليس، تحت إدارة المخرج الأميركي ويز ميللر.

اضافة اعلان



وعلّق محمد بمقابلة مع المجلة ذاتها على دوره وتعاونه مع بروس، قائلاً: "لعب دور رينولدز (شخصيتي) كان رائعاً وكان حلم لقاء بروس والعمل معه، أنا محظوظ أيضاً لأنني لعبت هذه الشخصية وليس دوراً نمطياً نراه دائماً. إنه إنجاز".



الفيلم تدور أحداثه حول ضابط مدين لزعيم عصابة محلية، يُجبر على تنفيذ سلسلة من سرقات المخدرات الخطيرة في غضون اثني عشر ساعة من أجل دفع مليوني دولار، وإنقاذ زوجته الحامل المخطوفة، وتصفية الحساب مع قائد شرطة المدينة الفاسد (ويليس) الذي يعمل مع زعيم العصابة وتجاوزه قبل سنوات.



كما عبّر كريم عن مدى سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد، من خلال المجلة، وكتب منشورا في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً:" أخيراً دلوقتي أقدر أعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة..حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم اكشن كبير من خلال وقوفي أدام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم "بروس ويليس" واللي استمتعت جدًا بالشغل معاه".



وأضاف كريم: "سعيد جداً اني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم، ورغم كورونا اللي عطلتنا لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري..دعواتكم".



يُذكر أن محمد شارك في بطولة فيلم "A Score To Settle" مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحاً كبيراً.

















المصدر - الفن