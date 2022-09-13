عمل فني جديد للفنان محمد رمضان

الوكيل الإخباري-تعاقد الفنان المصري محمد رمضان على بطولة فيلم "مرزوق وإيتو"، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره خلال عام 2023.

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ونشرت الشركة المنتجة للفيلم "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج جمال سنان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي صورة محمد رمضان، معلنة اتمام التعاقد على تنفيذ الفيلم.



من جهة أخرى كان قد تعرض لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه تأجيل طرح أغنية "دوشة" لمدة 3 أيام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

وهاجمه بعض المتابعون وإتهموه بـ"ركوب التريند"وسخروا منه، بينما دافع عنه البعض وأشادوا بتصرفه وأخلاقه.





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