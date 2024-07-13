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السبت، 13-07-2024 03:51 م

عمل مسرحي جديد يجمع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري كريم فهمي عن الإعداد لعمل مسرحي جديد يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

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وقال فهمي خلال لقاء تلفزيوني مساء الخميس: "إن شاء الله في مسرحية جديدة تجمعني مع ياسمين عبد العزيز، تجربة هتعجب الناس".


وأعلن فهمي عن مشاركة عدد آخر من النجوم في العمل المسرحي الجديد، منهم الفنانة بدرية طلبة، ومايان السيد، ومحمد عبدالرحمن.


وتأتي المسرحية في قالب كوميدي، تدور قصتها حول حبيبين يتعرضان لأزمات كثيرة بسبب اختلاف المستوى الاجتماعي، وهي من إخراج خالد جلال.


ولم تكن المسرحية المرتقبة أول تعاون فني بين فهمي وياسمين، بل سبقها مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض خلال عام 2020، وحقق نجاحاً لافتاً.

 

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