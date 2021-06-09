عودة أشهر كومبارس مصرية لغرفة العمليات إثر خطأ طبي

الوكيل الإخباري _ اكتشفت الفنانة فاطمة كشري وقوعها ضحية لخطأ طبي فادح، بعد خضوعها لعملية جراحية.

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وفوجئت الفنانة بوجع غريب يشبه الورم بجانب موضع عملية الفتاق التي أجرتها قبل 3 أشهر. ليتبين أن الطبيب نسي في داخلها شاشاً طبياً تسبّب لها في هذه الآلام.



وأشارت أشهر كومبارس في مصر في تصريحات صحافية، إلى أنها تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية، لمساعدتها ولكنهم لم يهتموا بها، وذلك لأنها ليست عضواً في النقابة.



وكان آخر أعمالها مسلسل “عمر ودياب” بدور “أم جابر”، وقد عُرض العمل في رمضان قبل الماضي.

المصدر : الامارات نيوز