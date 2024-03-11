عودة برنامج قلبي اطمأن في رمضان 2024

الوكيل الإخباري - ككل عام، تفاعل ملحوظ مع لحظة إعلان تلفزيون أبوظبي وصفحة برنامج قلبي اطمأن عن عودته لموسم جديد وهذه المرة خلال شهر رمضان 2024.

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قناة ابوظبي شوّقت الجمهور للبرنامج الخيري المفضل عندهم عبر السوشيال ميديا برسالة جاء فيها: "بسم الله نبدأ سعادة جديدة" ، قلبي_اطمأن.. برنامج خيري يسلط الضوء على الحالات الإنسانية والاجتماعية الواقعية، ويقدم لها يد العون بهدف تمكين الأفراد في مجتمعاتهم ، غيث يعود في حلة جديدة بالموسم السابع حصرياً في رمضان على قناة_أبوظبي.

أوقات عرض و مشاهدة برنامج قلبي اطمأن 2024

كما شارك حساب البرنامج على اكس مواعيد عرض البرنامج في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات على قناة ابوظبي و التطبيق الخاص بها واليوتيوب.

ET بالعربي

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