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الإثنين، 11-03-2024 12:56 م

عودة برنامج قلبي اطمأن في رمضان 2024

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الوكيل الإخباري - ككل عام، تفاعل ملحوظ مع لحظة إعلان تلفزيون أبوظبي وصفحة برنامج قلبي اطمأن عن عودته لموسم جديد وهذه المرة خلال شهر رمضان 2024.

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قناة ابوظبي شوّقت الجمهور للبرنامج الخيري المفضل عندهم عبر السوشيال ميديا برسالة جاء فيها: "بسم الله نبدأ سعادة جديدة" ، قلبي_اطمأن.. برنامج خيري يسلط الضوء على الحالات الإنسانية والاجتماعية الواقعية، ويقدم لها يد العون بهدف تمكين الأفراد في مجتمعاتهم ، غيث يعود في حلة جديدة بالموسم السابع حصرياً في رمضان على قناة_أبوظبي.

 

أوقات عرض و مشاهدة برنامج قلبي اطمأن 2024
كما شارك حساب البرنامج على اكس مواعيد عرض البرنامج في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات على قناة ابوظبي و التطبيق الخاص بها واليوتيوب.

 

ET بالعربي 

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