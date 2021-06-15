عودة بسمة وهبة بفكرة مثيرة للجدل

الوكيل الإخباري - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن الإعلامية المصرية بسمة وهبة سوف تفتتح من جديد مطعمها "بلكونة"، الذي تم إغلاقه قبل فترة بعد أن قدم أحد العاملين فيه النرجيلة الى سائح، وأتى الأمر أشبه بكمين حضرت على أثره قوة من الشرطة وأغلقت المكان بالشمع الأحمر، وحينها أشرنا الى مكيدة تورطت فيها ممثلة مع زوجها الى جانب إعلامية معروفة، بعد الرواج الذي حققته بسمة من خلال برنامج "العرافة"، في شهر رمضان الماضي.

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وقالت المعلومات إن المعاملات القانونية قد أنجزت لإعادة إفتتاح المطعم، تحت إشراف شقيق وهبة، الذي هو عضو في هيئة رسمية مصرية، تعنى بالعمل السياحي في مصر.



في المقابل، تستعد بسمة للعودة الى شاشة التلفزيون قريباً، من خلال فكرة جديدة مثيرة للجدل.

المصدر - الفن