الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الضمان يأمل بمنح التعديلات الأخيرة صفة الاستعجال

تعطل حافلة بالقرب من دوار الداخلية

الشمالي: نسعى لنصل الى التكامل الاقتصادي

مشروع لاقمة مبنى متعدد الاستخدامات وموفر للطاقة في اربد

هكذا ودّع عون قصر الرئاسة اللبنانية

الأردن يعزي العراق بضحايا حادث انفجار صهريج في بغداد

الأرصاد تتوقع انخفاض الأمطار 30% عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف

تعليق الدوام في مدرسة الرويشد بالفترة المسائية بسبب الظروف الجوية

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الأحد، 30-10-2022 03:07 م

عودة محمد الترك إلى عائلته وبكاء طفله الصغير يفطر القلوب-فيديو

30-10-22-457445377


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهر فيه المنتج البحريني محمد الترك وهو يدخل إلى منزل عائلته في البحرين، معلناً عودته إلى كنف أسرته بعداً عن الفنانة دنيا بطمة.

ووثّق المقطع فرحة الترك لحظة دخوله إلى منزل والديه، بينما كان إبنه يستقبله بحماس وملامح الاستغراب والدهشة واضحين عليه، لينفي بذلك الأخبار التي انتشرت عن منعه من دخول بلده.

اضافة اعلان

 

وظهر الترك كالطفل وهو يركض إلى داخل المنزل ويحمل إبنه بحماس بين يديه ويحتضنه بحب وشوق، فراح الطفل يبكي بحرقة. ومن ثم ركع على الأرض أمام أقدام والدته وسارع لاحتضان والده بحرقة.

 

تفاعل المتابعون للقضية بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انه القرار الأفضل له لحين حلّ مشاكله مع زوجته الثانية وقضية انفصالهما وحضانة طفلتهما غزل وليلى روز، في المقابل لم يسلم من التعليقات القاسية والانتقادات التي اعتبرت عودته إلى كنف أسرته جاء متأخراً وكردّ فعل على طلب بطمة الطلاق منه بعد اتهامه بخيانته وبتعنيفها.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1307112

أول تعليق لتيسير فهمي بعد الوعكة الصحية الطارئة

عمرو دياب يشعل أجواء حفله

عمرو دياب يشعل الأجواء في حفله الأخير

30-10-22-326036008

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي - صور

11ipj-730x438 (1)

نجوى كرم تلتقي جمهور تورونتو بعد غياب 4 سنوات - فيديو

Capture-730x438

أنت الحب.. كيف تذكرت نادين الراسي شقيقها جورج في أحدث ظهور-صور

29-10-22-586725524

نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة عادل امام

أخبار متعلقة
1_987971_original

ابنة رامي عياش تغني وتأسر القلوب بفيديو من المطبخ