عودة محمد الترك إلى عائلته وبكاء طفله الصغير يفطر القلوب-فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهر فيه المنتج البحريني محمد الترك وهو يدخل إلى منزل عائلته في البحرين، معلناً عودته إلى كنف أسرته بعداً عن الفنانة دنيا بطمة.



ووثّق المقطع فرحة الترك لحظة دخوله إلى منزل والديه، بينما كان إبنه يستقبله بحماس وملامح الاستغراب والدهشة واضحين عليه، لينفي بذلك الأخبار التي انتشرت عن منعه من دخول بلده.

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وظهر الترك كالطفل وهو يركض إلى داخل المنزل ويحمل إبنه بحماس بين يديه ويحتضنه بحب وشوق، فراح الطفل يبكي بحرقة. ومن ثم ركع على الأرض أمام أقدام والدته وسارع لاحتضان والده بحرقة.

تفاعل المتابعون للقضية بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انه القرار الأفضل له لحين حلّ مشاكله مع زوجته الثانية وقضية انفصالهما وحضانة طفلتهما غزل وليلى روز، في المقابل لم يسلم من التعليقات القاسية والانتقادات التي اعتبرت عودته إلى كنف أسرته جاء متأخراً وكردّ فعل على طلب بطمة الطلاق منه بعد اتهامه بخيانته وبتعنيفها.





لها