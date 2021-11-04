الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 12:34 م

عيسى المرزوق يطرح مرتاح - فيديو

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الوكيل الإخباري - أصدر الفنان عيسى المرزوق يوم الثلاثاء، أغنيته الجديدة "مرتاح"، وهي من ألحانه وكلمات علي وتوزيع ومكس وماستر عمر صباغ، وهي أغنية عاطفية غزلية كما هو نمط الفنان دوماً، بكلمات قريبة إلى المستمع، وألحان شبابية تلاقي نجاحاً باهراً، وقد ميزها هذه المرة بوضع رسمة لشخصيته بدلاً من أن تظهر بصورته.

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وكان قد أعلن عنها عبر حسابه الرسمي على الانستغرام

وعلق عليها عمر المرزوق: هبتي.

وكتب الشاعر صلاح الحشاش: مبروك يا سوبر ستار.

وعلقت سارة العزاوي "من جمهوره": كل أغانيك تجنن.

وكان قد أصدر أيضاً هذا العام أغنية "رسمي الأول"، التي حصدت مليون مشاهدة، وتبعها بـ "مستفزين"، الحاصلة على 816 ألف مشاهدة، وأصدر الشهر الماضي أغنية "أحبك"، ونالت نصف مليون مشاهدة.



المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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