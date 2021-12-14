غابي حويك يتعرض لشلل نصفي في الوجه ويظهر على المسرح - صور

الوكيل الإخباري - فاجأ الممثل الكوميدي غابي حويك الحاضرين في عمله المسرحي الجديد بالصعود على المسرح وهو يضع نصف قناع على وجهه، كاشفاً التجربة القاسية الّتي عاشها في الأشهر الأخيرة.



وتحدّث الممثل اللبناني بثقة مع الجمهور عن حالته الصحية وأكد أنه اكتشف بالصدفة إصابته بورمٍ حميد في الرأس، وخضع لعمليّة جراحيّة دامت عشر ساعات بهدف استئصال الورم، لكنّها شلّت حركة نصف وجهه، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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وأشار حويك إلى أنه عاش مرحلة دقيقة بعد تعرّضه للشلل، وترافق ذلك مع مروره بتجربة زواج لم يُكتب لها النجاح، حيث استمر زواجهما ثمانية أشهر فقط، قررا بعدها الانفصال بتفاهم، بحسب تعبيره.

وأكد غابي حويك أنه رفض الاستسلام والضعف بسبب تغيّر شكله، وارتدى قناعاً يغطي نصف وجهه وصعد على المسرح لإضحاك الناس.



تفاعل الحضور بشكل واسع مع قصة غابي وصفّقوا له بحرارة، وأثنوا على قوة شخصيته، متمنين له الصحة.













المصدر - لها