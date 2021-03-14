الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 10:55 ص

غادة عادل تعلن تعافيها من فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية غادة عادل عن إجرائها مسحة جديدة للكشف على فيروس كورونا، حيث أكدت سلبية المسحة الجديدة وتعافيها بشكل كامل من الفيروس، واستعدادها للعودة لنشاطها الفني من جديد.

وطمأنت غادة عادل جمهورها معلنة تعافيها من الفيروس بعد مرور أكثر من أسبوع على خضوعها للعزل المنزلي.

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وفي تصريحات صحفية أكدت غادة عادل أن حالتها في تحسن، وأنها تقضي حالياً فترة نقاهة قصيرة تعود بعدها لاستكمال تصوير فيلمها الجديد "أهل الكهف".

لها

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