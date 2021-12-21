غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار

الوكيل الإخباري - رغم إعلان الفنانة غادة عبد الرازق في أكثر من مناسبة أنها لن تشارك في سباق الدراما القادم "رمضان 2022" إلا أنها تراجعت عن قرارها لتعلن مشاركتها بمسلسل توقيع المخرج الشاب حسن صالح وتأليف هيباتيا ونور حمدي.



وكان المخرج حسن صالح قد نشر صورة جمعته بمؤلفي المسلسل على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" أعلن من خلالها خوضه تجربته الإخراجية الأولى مع الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان القادم دون أن يذكر أي تفاصيل عن العمل مكتفياً بالإعلان عن بدء التحضيرات في كانون الثاني (يناير) القادم على أن يبدأ التصوير في شبط (فبراير) ليعرض ضمن موسم" رمضان 2022" .





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