الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وأميركا

وزارة الشباب تصدر مستندات مالية لتغطية مشاريع مجلس محافظة البلقاء

إيران تكشف عدد مواقعها النووية المشكوك فيها من المنظمة الدولية للطاقة الذرية

الخارجية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنية متوجهتين لغزة

57 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

الدولار يرتفع انتظارا لاجتماع الفيدرالي

حزب الله ينعى أحد مقاتليه

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الدورة 37

أمريكا .. الشرطة تفض اعتصاما تضامنيا مع غزة بجامعة أريزونا

الإعلام الحكومي في غزة : ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90%

الأربعاء، 01-05-2024 01:12 م

غادة عبد الرازق تتحدث عن إثارة الجدل والزواج من شاب أصغر منها

2f44297a-7d87-4fe5-8931-c879819742b4


الوكيل الإخباري - خلال لقائها في برنامج "et بالعربي" ردّت الفنانة غادة عبد الرازق على الانتقادات التي وجّهت إليها بشأن فارق السنّ بينها وبين الفنان محمد علاء الذي كان يجسد دور زوجها ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي.

اضافة اعلان


وقالت غادة إنها دائماً تحب إثارة الجدل وإن كانت ستشعر بعدم الرضا إذا مر المسلسل مرور الكرام على الجمهور.

وأضافت أنها لم تتأثر بالانتقادات التي طاولتها حول فارق السنّ بينها وبين محمد علاء، مؤكدةً أن هذا مجرد تمثيل، وموضحةً: "أنا تزوّجت أشخاصاً أكبر وأصغر مني، ونحن كنا نمثل".

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
17342118486308202404290215101510

حقيقة زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر

4111

طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل باعتراف صريح حول حياتها العاطفية

2024430124853692XF

بعد جدل الحشاشين.. أحمد السقا يوجه كلمة حق لكريم عبدالعزيز

2378640_0

إطلالة عمرو دياب في حفل البحرين حديث السوشيال ميديا - صور

DaZU_rRN

أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ21

Doc-P-486322-638498177379126451

اختفاء صفحة ناصيف زيتون على إنستغرام يثير الجدل