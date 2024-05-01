غادة عبد الرازق تتحدث عن إثارة الجدل والزواج من شاب أصغر منها

الوكيل الإخباري - خلال لقائها في برنامج "et بالعربي" ردّت الفنانة غادة عبد الرازق على الانتقادات التي وجّهت إليها بشأن فارق السنّ بينها وبين الفنان محمد علاء الذي كان يجسد دور زوجها ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي.

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وقالت غادة إنها دائماً تحب إثارة الجدل وإن كانت ستشعر بعدم الرضا إذا مر المسلسل مرور الكرام على الجمهور.



وأضافت أنها لم تتأثر بالانتقادات التي طاولتها حول فارق السنّ بينها وبين محمد علاء، مؤكدةً أن هذا مجرد تمثيل، وموضحةً: "أنا تزوّجت أشخاصاً أكبر وأصغر مني، ونحن كنا نمثل".

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